Однак річ у тім, що санкції приймаються лише за стовідсоткової підтримки. Про це в ефірі 24 каналу сказав Пятрас Ауштрявічюс – європарламентар від Литви.
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За його словами, всі 27 країн мають проголосувати за ембарго російської нафти, або ж запропонувати компромісні рішення, з якими погодяться теж.
Це означає, що немає можливостей "обіграти" Угорщину. Тобто не можуть 26 країн прийняти це рішення, а Угорщина нехай поводиться у цій ситуації, як хоче,
– пояснив європарламентар.
Політична ціна дуже висока
Це означає, що компроміс уже запропонували. Його ще найближчими днями обговорюватимуть і вже у середу, 4 травня, представники країн повинні сісти за стіл й домовитися.
"Тому, я сподіваюся, що цей компроміс буде прийнятний Будапешту, тому що політична ціна дуже велика, яку Угорщина вже платить. І це тільки початок", – додав Ауштрявічюс.
Ембарго для російського газу та нафти: останні новини
- Напередодні ЗМІ писали, що в Євросоюзі тривають інтенсивні політичні консультації щодо шостого пакета санкцій.
- 1 травня з'явилась інформація, що Німеччина підтримала введення ембарго на російську нафту у межах нового пакету санкцій.
- Водночас Європейський Союз планує відмовитися від нафти країни-терористки до кінця 2022 року.
- Крім того, Фінляндія готується припинити постачання газу з Росії вже у травні – країна не збирається платити за газ у рублях.