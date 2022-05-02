Однак річ у тім, що санкції приймаються лише за стовідсоткової підтримки. Про це в ефірі 24 каналу сказав Пятрас Ауштрявічюс – європарламентар від Литви.

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За його словами, всі 27 країн мають проголосувати за ембарго російської нафти, або ж запропонувати компромісні рішення, з якими погодяться теж.

Це означає, що немає можливостей "обіграти" Угорщину. Тобто не можуть 26 країн прийняти це рішення, а Угорщина нехай поводиться у цій ситуації, як хоче,

– пояснив європарламентар.

Політична ціна дуже висока

Це означає, що компроміс уже запропонували. Його ще найближчими днями обговорюватимуть і вже у середу, 4 травня, представники країн повинні сісти за стіл й домовитися.

"Тому, я сподіваюся, що цей компроміс буде прийнятний Будапешту, тому що політична ціна дуже велика, яку Угорщина вже платить. І це тільки початок", – додав Ауштрявічюс.

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