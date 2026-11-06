СБУ проводит обыск у сотрудника ГУР, – адвокат Найем

Об этом адвокат написал в Facebook.

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Что известно об обысках у военного ГУР МО?

Найем отметил, что прибыл на место в качестве адвоката военнослужащего. Он утверждает, что сотрудники СБУ выбили дверь, повалили его клиента на землю, а затем надели ему наручники.

Также адвокат заявил, что правоохранители должны были дождаться представителей внутренней безопасности ГУР, но не сделали этого.

Кроме того, он указал адрес, по которому проходят обыски.

Пока официального подтверждения заявления Найема нет.

Вероятно, под делом "Монако" адвокат имел в виду расследование взрыва у дома украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в княжестве Монако, а также убийства женщины, подозреваемой в организации этого нападения.

В деле фигурируют люди, связанные с украинскими силовыми структурами.

29 июня 2026 года у жилого дома в Монако взорвалось самодельное устройство. Пострадали три человека: бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын.

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Правоохранители Монако и Интерпол объявили в розыск украинку Анастасию Березовскую.

Позже женщину нашли убитой в лесу в Киевской области. По делу задержаны двое мужчин: Владислав Реут – действующий сотрудник Главного управления разведки Минобороны и Виталий Жикович – бывший сотрудник СБУ. Обоих подозревают в умышленном убийстве Березовской.

Первоначально Реут, по данным следствия, признался в убийстве и показал место захоронения тела. Однако впоследствии в суде изменил показания и заявил, что женщину застрелил Жикович. Тот отрицает причастность к преступлению. Оба находятся под стражей.