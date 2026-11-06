СБУ проводить обшук у співробітника ГУР, – адвокат Найєм

Про це адвокат написав у Facebook.

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Що відомо про обшуки у військового ГУР МО?

Найєм зазначив, що прибув на місце як адвокат військовослужбовця.

Він стверджує, що співробітники СБУ вибили двері, повалили його клієнта на землю, а потім вдягли йому кайданки.

Також адвокат заявив, що правоохоронці мали дочекатися представників внутрішньої безпеки ГУР, але не зробили цього.

Окрім того, він вказав адресу, за якою відбуваються обшуки.

Наразі офіційного підтвердження заяви Найєма немає.

Ймовірно, під справою "Монако" адвокат мав на увазі розслідування вибуху біля будинку українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в князівстві Монако, а також убивства жінки, яку підозрювали в організації цього нападу.

У справі фігурують люди, пов'язані з українськими силовими структурами.

29 червня 2026 року біля житлового будинку в Монако вибухнув саморобний пристрій. Постраждали троє людей: бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син.

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Правоохоронці Монако та Інтерпол оголосили в розшук українку Анастасію Березовську.

Пізніше жінку знайшли вбитою в лісі на Київщині. У справі затримали двох чоловіків: Владислава Реута – чинного співробітника Головного управління розвідки Міноборони та Віталія Жиковича – колишнього співробітника СБУ. Обох підозрюють в умисному вбивстві Березовської.

Спочатку Реут, за даними слідства, зізнався у вбивстві та показав місце поховання тіла. Однак згодом у суді змінив показання і заявив, що жінку застрелив Жикович. Той заперечує причетність до злочину. Обидва перебувають під вартою.