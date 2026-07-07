Подробиці розповіли в поліції та в СБУ.

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Що відомо про розслідування вбивства жінки, яку розшукував Інтерпол?

За даними слідства, підозрювана повернулася в Україну 1 липня 2026 року. Це українка Анастасія Березовська. Правоохоронці встановили її контакти та маршрути, зокрема спілкування з родиною, колишнім правоохоронцем і чинним співробітником ГУР МОУ.

З'ясувалося, що вони неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської, через що їх почали перевіряти на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.

Під час слідчих дій чинний співробітник ГУР МОУ заявив, що причетний до вбивства Березовської разом з іншим фігурантом. Інший підозрюваний повідомив, що не доповідав керівництву про контакти з жінкою, перекази коштів і діяв самостійно.

Під час обшуку у колишнього правоохоронця виявили підвальне приміщення, яке могло використовуватися як кімната для катувань.

Обох чоловіків затримали за підозрою у вбивстві, скоєному за попередньою змовою. За свідченнями одного з них провели слідчий експеримент, після якого знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями голови та гільзи від зброї.