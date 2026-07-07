Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Що відомо смерть жінки, яку підозрювали у замаху на бізнесмена?

За інформацією співрозмовників видання, тіло знайшли близько 23:00. Попередньо встановлено, що жінка загинула внаслідок вогнепального поранення. Джерела також повідомили, що підозрювана перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року, після чого повернулася до країни.

За інформацією УП, у межах цього кримінального провадження вже затримали двох підозрюваних. Один із них є чинним офіцером Головного управління розвідки України, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Монако 29 червня стався вибух біля житлового будинку після того, як невідомий залишив біля входу рюкзак із вибухівкою, начиненою металевими елементами. Постраждали троє людей, серед яких був дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрювали у причетності до замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. За даними слідства, жінка кілька разів проводила розвідку біля місця вибуху та пересувалася на орендованому автомобілі з німецькими номерами.