Відповідне оповіщення з'явилося на сайті Інтерполу зранку в п'ятницю, 3 липня.

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Кого підозрюють у замаху в Монако?

Інтерпол опублікував так звану "червону картку" на ім'я Анастасії Березовської.

На сайті зазначається, що вона – громадянка України, володіє німецькою, а розшукується за замах на вбивство шляхом застосування вибухового пристрою у громадському місці у межах організованої злочинної групи.

Жінка також має татуювання на правій руці.

Тим часом французьке видання Le Figaro повідомило, що слідчим знадобилося 48 годин, щоб встановити особу головної підозрюваної.

Заступник прокурора Монако Морган Раймонд зазначив, що вона, ймовірно, діяла не самостійно. Упродовж останніх днів правоохоронці затримали ще двох чоловіків, однак наразі доказів їхньої причетності до злочину немає, тому їх звільнили з-під варти.

За даними ЗМІ, слідчі вийшли на підозрювану завдяки відео з камер спостереження, а також вказівці від свідка, який перетинався з нею до інциденту. Правоохоронці з'ясували, що жінка кілька разів приїжджала до місця злочину 26 та 27 червня, проводячи розвідку.

Під час розслідування також стало відомо, що вона користувалася орендованим автомобілем із німецькими номерами.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 в Монако на кордоні з Францією пролунав потужний вибух. Унаслідок інциденту постраждали підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця Анна Насобіна та 13-річний підліток.

Наразі французькі слідчі розглядають кілька версій мотивів замаху. Однією з них є причетність осіб, пов'язаних із нелегальними фінансовими схемами та так званими дніпровськими кол-центрами. У матеріалах розслідування згадується, що цей напрямок бізнесу міг бути джерелом тривалих конфліктів інтересів між різними групами впливу.