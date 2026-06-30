Про це пише "Українська правда". Слідчі органи наразі розглядають кілька версій нападу, серед яких чільне місце посідають конфлікти інтересів у сфері тіньового бізнесу.

Актуально Вибух у Монако: що відомо про олігарха Вадима Єрмолаєва

Чому слідство розглядає версію дніпровських кол-центрів?

Французькі правоохоронці припускають, що підрив могли організувати представники злочинного світу. Водночас інші джерела вказують на можливий зв'язок із діяльністю нелегальних кол-центрів у Дніпрі.

З цим бізнесом пов'язують сина олігарха Артура Єрмолаєва, якого у грудні 2025 року затримали на Кіпрі за запитом Інтерполу.



Наслідки вибуху в Монако / Фото EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Як стався замах і що відомо про стан постраждалих?

Сам інцидент стався ввечері 29 червня на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла, безпосередньо на кордоні Монако та Франції.

Камери спостереження зафіксували підозрілого чоловіка в бежевих штанях, чорній куртці та капелюсі. Він залишив наплічник із вибухівкою біля входу до житлового будинку та швидко втік у напрямку сусіднього французького міста Босолей.

Потужний вибух пролунав саме в той момент, коли до будівлі заходила родина бізнесмена. Внаслідок теракту серйозно постраждали троє людей.

За даними nice-matin, дружині Єрмолаєва ампутували обидві ноги. Наразі існує серйозна загроза її життю.

Сам олігарх отримав опіки та осколкові поранення, а його молодший син дістав опіки, забої та поранення ноги болтом від вибухового пристрою. Французькі журналісти зазначають, що стан обох дорослих залишається вкрай важким.

Як відреагувала влада Монако на надзвичайну подію?

Для розслідування інциденту влада князівства запровадила надзвичайний протокол "Plan rouge" та розгорнула масштабну поліцейську операцію. До неї залучили близько 40 французьких жандармів, 84 співробітників громадської безпеки та 2 гелікоптери.

Ймовірно, це теракт,

– сказав Крістоф Мірман, голова уряду Монако.

Посадовець також підкреслив, що це перший подібний випадок в історії князівства. Інцидент шокував місцевих жителів.

Що відомо про діяльність Вадима Єрмолаєва?

Вадим Єрмолаєв є засновником торгово-виробничої корпорації "Алеф" та одним із найбільших забудовників Дніпра. Раніше він входив до сотні найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році бізнесмен відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

У грудні 2023 року РНБО запровадила проти нього 10-річні санкції через роботу його алкогольного бізнесу в окупованому Криму та сплату податків до бюджету Росії. Також бізнесмен фігурував у журналістському розслідуванні "Батальйон Монако" про українських мільйонерів, які оселилися на Лазуровому узбережжі під час повномасштабної війни.