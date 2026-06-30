Об этом пишет " Украинская правда". Следственные органы в настоящее время рассматривают несколько версий нападения, среди которых ведущее место занимают конфликты интересов в сфере теневого бизнеса.

Актуально Взрыв в Монако: что известно об олигархе Вадиме Ермолаеве

Почему следствие рассматривает версию о днепровских колл-центрах?

Французские правоохранители предполагают, что взрыв могли организовать представители преступного мира. В то же время другие источники указывают на возможную связь с деятельностью нелегальных колл-центров в Днепре.

С этим бизнесом связывают сына олигарха Артура Ермолаева, которого в декабре 2025 года задержали на Кипре по запросу Интерпола.



Последствия взрыва в Монако / Фото EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Как произошло покушение и что известно о состоянии пострадавших?

Сам инцидент произошел вечером 29 июня на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла, непосредственно на границе Монако и Франции.

Камеры наблюдения зафиксировали подозрительного мужчину в бежевых брюках, черной куртке и шляпе. Он оставил рюкзак со взрывчаткой у входа в жилой дом и быстро скрылся в направлении соседнего французского города Босолей.

Мощный взрыв прогремел именно в тот момент, когда в здание входила семья бизнесмена. В результате теракта серьезно пострадали три человека.

По данным nice-matin , жене Ермолаева ампутировали обе ноги. В настоящее время существует серьезная угроза ее жизни.

Сам олигарх получил ожоги и осколочные ранения, а его младший сын получил ожоги, ушибы и ранение ноги болтом от взрывного устройства. Французские журналисты отмечают, что состояние обоих взрослых остается крайне тяжелым.

Как отреагировали власти Монако на чрезвычайное происшествие?

Для расследования инцидента власти княжества ввели чрезвычайный протокол "Plan rouge" и развернули масштабную полицейскую операцию. К ней были привлечены около 40 французских жандармов, 84 сотрудника общественной безопасности и 2 вертолета.

Вероятно, это теракт,

– сказал Кристоф Мирман, глава правительства Монако.

Чиновник также подчеркнул, что это первый подобный случай в истории княжества. Инцидент потряс местных жителей.

Что известно о деятельности Вадима Ермолаева?

Вадим Ермолаев является основателем торгово-производственной корпорации "Алеф" и одним из крупнейших застройщиков Днепра. Ранее он входил в сотню самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

В декабре 2023 года СНБО ввел против него 10-летние санкции из-за деятельности его алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму и уплаты налогов в бюджет России. Также бизнесмен фигурировал в журналистском расследовании "Батальон Монако" об украинских миллионерах, поселившихся на Лазурном берегу во время полномасштабной войны.