В ночь на 30 июля в СМИ появилась информация о взрыве в Монако. Сообщалось о трех пострадавших.

Впоследствии выяснилось, что это якобы украинцы, а среди них – Вадим Ермолаев, олигарх средней руки, который сам отказался от украинского гражданства, а впоследствии попал под украинские санкции.

Большинство украинцев узнали о Ермолаеве благодаря нашумевшему расследованию Михаила Ткача "Батальон Монако".

Там Ермолаев, хотя и не играл главную роль, но также был упомянут. 24 Канал рассказывает, что еще известно об украинском резиденте Монако Вадиме Ермолаеве.

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Биография Вадима Ермолаева

Вадим Владимирович Ермолаев родом из Днепра (ранее – Днепропетровска). Он родился 13 мая 1968 года. Учился в местной школе № 69, затем поступил в техникум, который окончил в 1987-го. Далее два года служил в еще советской армии.

Молодость Вадима Ермолаева пришлась на бурный период распада СССР и становления так называемых рыночных отношений. Также это время известно как "эпоха первоначального накопления капитала".

Ермолаев уверенно прошел через эти бурные времена и в 1995 году основал вместе с партнером Станиславом Виленским компанию "Алеф". В названии – дань уважения очень важной для еврейских каббалистов последней букве еврейского алфавита (иврита).

Главный застройщик Днепра

Со временем "Алеф" превратилась в корпорацию и одну из важнейших компаний Днепра, а Ермолаев, по оценкам Forbes-Украина, стал одним из 5 самых влиятельных бизнесменов города.

Основным направлением деятельности корпорации стало строительство, поэтому Вадима Ермолаева чаще всего упоминают как застройщика. Даже – как главного застройщика Днепра.

Именно Ермолаев и его команда построили в городе первые крупные ТРЦ "Новый центр" и "Мост-Сити". Также корпорация "Алеф" строила или реконструировала Екатеринославский бульвар, бульвар Южный, Cascade Plaza, ТДК "Босфор", бизнес-центры "Энигма" и "Призма".

Последний крупный проект – 54-этажный комплекс "Брама". Это очень известный в Днепре долгострой, который "Алеф" взяла на себя в 2021 году после длительной паузы.

Кроме того, Ермолаев и его партнер занимались полезными ископаемыми, в частности, получили лицензии на добычу природного газа. А еще корпорацию интересует агросектор, фармакология, производство зубных имплантатов и медицинских инструментов.

В XXI веке Вадим Ермолаев стабильно входил в ТОП-100 самых богатых людей Украины, а его состояние оценивалось в диапазоне от 200 до 300+ миллионов долларов. В 2016 году Dragon Capital оценила активы Ермолаева в 322 миллиона.

Сейчас Ермолаев занимает 23-е место в рейтинге самых богатых украинцев по версии Forbes Ukraine.

Житель Средиземноморья

В следующем году Ермолаев сообщил, что его пути с Украиной расходятся, поскольку он стал гражданином Кипра. Впрочем, отречься от родины не так просто.

Выход из гражданства предполагает сложную процедуру, но Ермолаев считал, что ее прошел. У государства на этот счет было свое мнение.

В 2019 году Ермолаев заявлял, что вышел из гражданства Украины и связывает свое будущее с Кипром. При этом в 2022 году о нем вскользь упомянули в знаменитом расследовании "Батальон Монако" (главным героем там был Константин Жеваго).

"Привет" Ермолаеву передали и россияне – оккупанты уничтожили самолет олигарха Gulfstream G150. Он сгорел на аэродроме Днепра. Также от войны пострадали и другие активы.

Жизнь в Монако под санкциями

В следующем году о Вадиме Ермолаеве вспомнило и государство. СНБО ввело санкции в отношении жителя Монако. Они были введены 23 декабря 2023 года сроком на 10 лет.



На Ермолаева наложены значительные ограничения на 10 лет / Скриншот решения СНБО

Несмотря на грозные санкции, Ермолаев не слишком расстроился, а бизнес корпорации Alef в Украине продолжил свою работу.

Ходили слухи, что олигарх якобы просто "переписал" активы на нужных людей, в частности, на своих топ-менеджеров, жену Анну и детей. У Вадима Ермолаева их четверо.

Самой известной в СМИ является дочь – София Кононенко.

Что известно о покушении на Ермолаева

Взрыв в Монако 29 июня 2026 года разрушил идиллическую жизнь средиземноморского курорта и вновь напомнил украинцам об их земляке.

На данный момент точно неизвестно, что конкретно произошло на Лазурном берегу. Сообщалось, что в результате взрыва пострадали мужчина, женщина и 13-летний подросток.

Видео с места инцидента:

Имена полиция не называла. Известно, что двое раненых взрослых находятся в критическом состоянии.

Информацию о том, что речь идет именно о Ермолаеве, распространило издание "Украинская правда".

Будем ждать сообщений от полиции и окружения самого бизнесмена. И надеяться на французских врачей.