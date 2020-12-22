Тем временем в прессе обсуждают версию о спланированном покушении на известного украинского миллионера. 24 Канал расскажет, что известно на данный момент.

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Теракт в Монако 29 июня: что произошло?

По информации издания Figaro, инцидент в Монако произошел 29 июня вечером на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла, расположенной непосредственно на границе с Францией. Камеры наблюдения зафиксировали подозрительного мужчину, который оставил рюкзак у входа в жилой дом и быстро скрылся.

Вскоре после этого раздался мощный взрыв, в результате которого пострадали находившиеся поблизости люди. Власти княжества немедленно ввели в действие чрезвычайный протокол "Plan rouge" (красный план). Его применяют только во время масштабных инцидентов с угрозой большого количества жертв.

Кто стал жертвой и в каком состоянии пострадавшие?

По данным информационного портала monacolife.net, в результате взрыва пострадали 3 человека. Все они, по всей видимости, являются членами одной семьи – это мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также подросток. В настоящее время оба взрослых находятся в крайне тяжелом состоянии, тогда как ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших, как отмечается, могут быть лица с украинским и российским гражданством. Украинское издание "Новини.Live" указывает, что взрыв мог быть покушением на жизнь известного днепровского застройщика и основателя корпорации "Алеф" Вадима Ермолаева. В свое время Forbes включал его в первую сотню самых богатых людей Украины.

Место происшествия и последствия взрыва в Монако / Фото и видео очевидцев

Однако в 2019 году бизнесмен якобы отказался от украинского гражданства, став гражданином Кипра. С другой стороны, известно, что в декабре 2023 года в отношении Ермолаева были введены санкции СНБО.

По данным Службы безопасности Украины, после оккупации Крыма бизнесмен через подставных лиц перерегистрировал свой бизнес на полуострове в соответствии с российским законодательством. А значит, на протяжении многих лет платил налоги в бюджет страны-агрессора.