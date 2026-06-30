Тим часом у пресі обговорюють версію про спланований замах на відомого українського мільйонера. 24 Канал розповість, що відомо на цей момент.

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Теракт у Монако 29 червня: що сталося?

За інформацією видання Figaro, інцидент у Монако стався 29 червня під вечір на вулиці Реверенд-Пер-Луї-Фролла, що розташована безпосередньо на кордоні з Францією. Камери спостереження зафіксували підозрілого чоловіка, який залишив наплічник біля входу до житлового будинку та швидко втік.

Невдовзі після цього пролунав потужний вибух, який скалічив людей, що перебували поруч. Влада князівства негайно ввела в дію надзвичайний протокол "Plan rouge" (червоний план). Його застосовують лише під час масштабних інцидентів із загрозою великої кількості жертв.

Хто став жертвою та в якому стані постраждалі?

За даними інформаційного порталу monacolife.net, унаслідок вибуху постраждали 3 людей. Усі вони начебто є членами однієї родини – це чоловік і жінка віком від 50 до 60 років, а також підліток. Наразі обоє дорослих перебувають у вкрай важкому стані, тоді як дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Серед постраждалих, як зазначається, можуть бути особи з українським та російським громадянством. Українське видання "Новини.Live" вказує, що вибух міг бути замахом на життя відомого дніпровського забудовника та засновника корпорації "Алеф" Вадима Єрмолаєва. Свого часу Forbes відносив його до першої сотні найбагатших людей України.

Місце події та наслідки вибуху в Монако / Фото й відео очевидців

Проте у 2019 році бізнесмен нібито вийшов з українського громадянства, ставши громадянином Кіпру. З іншого боку, відомо, що у грудні 2023 року проти Єрмолаєва запроваджено санкції РНБО.

За даними Служби безпеки України, після окупації Криму бізнесмен через підставних осіб перереєстрував свій бізнес на півострові за російським законодавством. А отже роками сплачував податки до бюджету країни-агресорки.