Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Смотрите также : Взрыв в Монако: что известно об олигархе Вадиме Ермолаеве

Что известно о смерти женщины, которую подозревали в покушении на бизнесмена?

По информации собеседников издания, тело нашли около 23:00. Предварительно установлено, что женщина погибла в результате огнестрельного ранения. Источники также сообщили, что подозреваемая находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года, после чего вернулась в страну.

По информации УП, в рамках этого уголовного производства уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки Украины, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, в Монако 29 июня произошел взрыв у жилого дома после того, как неизвестный оставил у входа рюкзак со взрывчаткой, начиненной металлическими элементами. Пострадали три человека, среди которых был днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.