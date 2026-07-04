Тем временем правоохранительные органы Монако и Интерпол объявили международный розыск украинки, подозреваемой в организации покушения. Об этом сообщает французское издание Nice-Matin.

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Что известно о состоянии бизнесмена?

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, получивший тяжелые ранения во время взрыва, вышел из комы. Сообщается, что сейчас он проходит лечение в Марселе, а его состояние значительно улучшилось по сравнению с первыми днями после покушения.

В то же время состояние его гражданской супруги Анны Насобиной остается крайне тяжелым. Женщину госпитализировали в больницу Пастера в Ницце в критическом состоянии. По информации прокуратуры Монако, врачам пришлось ампутировать ей обе ноги. Пострадавшей провели несколько массовых переливаний крови. Кроме того, медики опасаются, что из-за тяжести полученных травм она может лишиться зрения, слуха и способности говорить. Ее жизнь по-прежнему находится под угрозой.

Во время взрыва вместе с парой находился их 13-летний сын Ариэль. Мальчик также получил ранения, однако его жизни ничего не угрожает. Он проходит лечение в детской больнице Ленваль в Ницце.

Параллельно ведется масштабное международное расследование. Судебные органы Монако объявили в международный розыск 39-летнюю гражданку Украины Анастасию Березовскую. Ее подозревают в покушении на убийство, незаконной установке взрывного устройства в общественном месте и участии в преступной организации.

Для задержания женщины Интерпол уже обнародовал так называемое "красное уведомление", которое фактически является международным ордером на арест. По данным следствия, после взрыва подозреваемая покинула место преступления пешком, добралась до французского Босолея, где села в арендованный автомобиль, после чего выехала через Италию в Германию, где, по информации правоохранителей, проживала в последнее время.

Во время обыска по месту ее проживания в Германии самой Березовской правоохранители не нашли. В то же время они изъяли вещественные доказательства, которые уже передали следователям Монако.

По версии следствия, подозреваемая действовала не в одиночку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что за несколько дней до взрыва она проводила разведку местности. Сначала следователи полагали, что речь идет о мужчине в черной шляпе, однако дальнейший анализ видеозаписей и показания очевидцев позволили установить, что это была женщина, намеренно замаскировавшаяся под мужчину.

По данным прокуратуры, в день покушения женщина принесла взрывное устройство в пакете для покупок, оставила его у входа в дом, а когда Вадим Ермолаев вместе с гражданской женой и сыном возвращался из ресторана, дистанционно привела взрывчатку в действие с помощью пульта.

В настоящее время правоохранительные органы Монако продолжают выявлять всех возможных соучастников преступления и мотивы покушения. Официально о причинах нападения пока не сообщается, а международное расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел вечером 29 июня на улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла, непосредственно на границе Монако и Франции. Мощный взрыв прогремел именно в тот момент, когда в здание входила семья бизнесмена. В результате теракта серьезно пострадали три человека.