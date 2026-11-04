Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожает оружием и препятствует проведению обыска, – НАБУ

Следственные действия Антикоррупционного бюро проводились на основании официального постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда. Об этом 4 ноября сообщили в НАБУ.

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Что известно о ситуации

По данным антикоррупционного ведомства, один из высокопоставленных сотрудников СБУ препятствует проведению обысков. Вместо того чтобы допустить детективов к месту проведения следственных действий, он начал угрожать им огнестрельным оружием.

Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ.

Такие действия недопустимы и препятствуют выполнению законных процессуальных обязанностей детективов НАБУ– добавили в антикоррупционном органе.

Детали инцидента пообещали обнародовать позже.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о генерале Сергее Дуке.

Напомним, в октябре в Австрии задержали двух действующих военнослужащих спецподразделения ГУР "Артан". После этого бывший генпрокурор Руслан Кравченко обвинил НАБУ и САП в подготовке нападения на него. Впрочем, сами антикоррупционные органы отрицали свою причастность к этому.