Кравченко обвинил НАБУ и САП в подготовке нападения на него: что говорят антикоррупционные органы

По словам Руслана Кравченко в его Telegram-канале, командир спецназа Виктор Торкотюк во время задержания подчиненных также находился на территории Австрии. Один из задержанных силовиков ранее работал в подразделении внешнего наблюдения НАБУ.

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Что сказал Кравченко

Кравченко утверждает, что еще в сентябре узнал о направлении группы для совершения насилия против него. По его словам, отправить людей якобы просили руководители НАБУ и САП, а указания поступали непосредственно из Офиса Президента.

В то же время он отметил, что достоверной информации о конкретном авторе приказа пока нет, однако Торкотюку в обмен якобы пообещали должность.

Кравченко также отметил, что видит прямые параллели с инцидентом с участием сотрудников ГУР, который произошел летом в Монако и сейчас расследуется прокурорами Офиса Генерального прокурора.

В настоящее время австрийские правоохранительные органы ведут расследование в отношении четырех человек, среди которых двое представителей издания "Украинская правда". Он добавил, что журналист Михаил Ткач находился в Монако накануне летнего инцидента, а также в Вене во время недавнего задержания военных разведчиков.

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Между тем антикоррупционные органы, которые обвинил бывший генпрокурор, отрицают свою причастность к этому, пишет hromadske.

Там заявили, что воспринимают заявление Кравченко "как попытку обеспечить себе защиту в стране пребывания", а якобы причастность НАБУ и САП к каким-либо указанным событиям "не соответствует действительности".

Напомним, что в начале октября в Офисе Генерального прокурора провели масштабные кадровые увольнения и начали служебное расследование в связи с выездом за границу бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. По результатам внутреннего аудита и проверок в рамках дела "Карфаген" свои должности потеряли руководители ряда центральных и региональных подразделений.