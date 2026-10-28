Кравченко звинуватив НАБУ та САП у підготовці нападу на нього: що кажуть антикорупційні органи

За словами Руслана Кравченка в його Telegram-каналі, командир спецпризначенців Віктор Торкотюк під час затримання підлеглих також перебував на території Австрії. Один із затриманих силовиків раніше працював у підрозділі зовнішнього спостереження НАБУ.

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Що сказав Кравченко

Кравченко стверджує, що ще у вересні дізнався про спрямування групи для вчинення насильства проти нього. За його словами, відправити людей нібито просили очільники НАБУ та САП, а вказівки надходили безпосередньо з Офісу Президента.

Водночас він зазначив, що достовірної інформації щодо конкретного автора наказу поки немає, проте Торкотюку в обмін нібито пообіцяли посаду.

Кравченко також зазначив, що вбачає прямі паралелі з інцидентом за участі співробітників ГУР, який стався влітку в Монако і зараз розслідується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Наразі австрійські правоохоронні органи ведуть розслідування стосовно чотирьох осіб, серед яких є двоє представників видання "Українська правда". Він додав, що журналіст Михайло Ткач перебував у Монако напередодні літнього інциденту, а також у Відні під час нещодавнього затримання військових розвідки.

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Тим часом антикорупційні органи, які звинуватив колишній генпрокурор, заперечують свою причетність до цього, пише hromadske.

Там заявили, що сприймають заяву Кравченка "як спробу забезпечити собі захист у державі перебування", а нібито причетність НАБУ і САП до будь-яких вказаних подій "не відповідає дійсності".

Нагадаємо, що на початку жовтня в Офісі Генерального прокурора провели масштабні кадрові звільнення та розпочали службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього Генерального прокурора Руслана Кравченка. За результатами внутрішнього аудиту та перевірок у межах справи "Карфаген" посади втратили керівники низки центральних і регіональних підрозділів.