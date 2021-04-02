Обыски в АРМА: правоохранители изъяли ряд важных документов
В Агентстве по розыску и менеджменту активов 1 апреля провели обыски. Правоохранители пришли в офис АРМА и в помещения некоторых сотрудников. Во время этого изъяли ряд оригиналов договоров.
Источник:АРМА
Обыски проводили в рамках уголовного дела, которое касается возврата человеку денег на основании решения суда – около 400 тысяч долларов. Следствие утверждает, что решение подделали.
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Позиция АРМА
- В агентстве убеждают, что подробно объясняли порядок и основания своих действий по делу, а также выражали заинтересованность в беспристрастном расследовании.
- Говорят, что во время проведения следственных действий работники АРМА сотрудничали с правоохранителями.
Какие документы изъяли
Во время обысков в помещении центрального аппарата АРМА правоохранители изъяли ряд документов. В частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами. В АРМА отметили, что их отсутствие делает невозможным выполнение задач агентства.
Эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились указанные следственные действия, цель их изъятия неизвестна и непонятна. Национальное агентство отмечает, что не принимало незаконных решений о возврате физическому лицу арестованных денежных средств, а действовало исключительно в рамках имеющихся полномочий,
– говорится в сообщении АРМА.
Заметим, адвокат Маси Найем заявлял, что обыски проводят ГБР и СБУ у председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля.
Что такое АРМА?Это национальное агентство, созданное в 2015 году. Его основной задачей является формирование и реализация госполитики по выявлению и розыску активов, на которые могут наложить арест в уголовном производстве, а также – по управлению этими активами.
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