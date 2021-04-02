В Агентстве по розыску и менеджменту активов 1 апреля провели обыски. Правоохранители пришли в офис АРМА и в помещения некоторых сотрудников. Во время этого изъяли ряд оригиналов договоров.

Обыски проводили в рамках уголовного дела, которое касается возврата человеку денег на основании решения суда – около 400 тысяч долларов. Следствие утверждает, что решение подделали.

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Позиция АРМА

В агентстве убеждают, что подробно объясняли порядок и основания своих действий по делу, а также выражали заинтересованность в беспристрастном расследовании.

Говорят, что во время проведения следственных действий работники АРМА сотрудничали с правоохранителями.

Какие документы изъяли

Во время обысков в помещении центрального аппарата АРМА правоохранители изъяли ряд документов. В частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами. В АРМА отметили, что их отсутствие делает невозможным выполнение задач агентства.

Эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились указанные следственные действия, цель их изъятия неизвестна и непонятна. Национальное агентство отмечает, что не принимало незаконных решений о возврате физическому лицу арестованных денежных средств, а действовало исключительно в рамках имеющихся полномочий,

– говорится в сообщении АРМА.

Заметим, адвокат Маси Найем заявлял, что обыски проводят ГБР и СБУ у председателя АРМА Виталия Сигидина, заместителя председателя Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у Игоря Короля.