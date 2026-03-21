Массовые обыски в медучреждениях Украины: полиция разоблачила масштабную схему присвоения средств

Правоохранители провели более 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине в рамках расследования масштабной схемы присвоения государственных средств. Подозрение в причастности объявили уже около 18 лицам, среди которых есть полицейские.

Следователи устанавливают все обстоятельства и убытки, нанесенные государству. Об этом сообщает Национальная полиция.

Смотрите также Взятка в 630 тысяч долларов: СБУ задержала двух должностных лиц областных управлений

Что известно об обысках?

Полиция и правоохранительные органы провели массовые обыски в медицинских учреждениях по всей Украине в связи с расследованием масштабной схемы присвоения средств, выделявшихся на оплату медицинских услуг. В рамках уголовного производства проведено более 70 обысков в медицинских учреждениях разных регионов страны.

Предварительно установлено, что злоумышленники систематически использовали фиктивные и поддельные документы для расчета государственных средств, которые перечислялись за якобы оказанные услуги. Открыто уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств.

Под подозрением – уже около 18 человек, среди которых есть и работники полиции, причастны к обеспечению "крышевания" незаконной деятельности. Правоохранители проверяют их причастность к организации и прикрытию сделок.

Масштабные обыски в больницах Украины / Фото Нацполиция

Среди фигурантов дела – менеджеры клиник, должностные лица и "черновые" участники схемы, которые занимались выпиской фиктивных счетов и документов. Такая деятельность могла нанести значительный ущерб государственному бюджету и подорвать доверие к системе здравоохранения.

Речь идет о манипуляции с предоставлением медицинских услуг, когда за них получались средства из государственных программ, но реально такие услуги или не предоставлялись, или предоставлялись формально. Правоохранители устанавливают, кто именно и в каком объеме был причастен к незаконным выплатам.

Правоохранительные органы отрабатывают информацию как по обращениям граждан, так и благодаря сигналам в системе мониторинга и аналитических платформ. Именно один из таких сигналов стал основанием для развертывания масштабной операции в медицинской сфере.

Правоохранители разоблачили схему хищения средств на медицинские услуги: смотрите видео

Следователи подчеркивают, что никаких привилегий подозреваемые не получают – все подозрения фиксируются в соответствии с законом, а действия фигурантов документируются для дальнейшего судебного разбирательства. Они продолжают следственные действия и проверки, собирают доказательства и допрашивают свидетелей. Окончательную сумму убытков, нанесенных государству, будет установлено после экспертиз.

Что еще известно об обысках в медучреждениях?