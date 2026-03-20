Речь идет о фиктивных медуслугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения. Предварительно сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Следователи Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований вместе с местными подразделениями, прокуратурами и при поддержке Минздрава и Нацслужбы здоровья проводят проверки, чтобы зафиксировать противоправную деятельность и установить всех причастных.

Расследование ведется по статьям Уголовного кодекса о присвоении и растрате имущества, злоупотребление властью, служебный подлог, вмешательство в работу электронных систем, служебную халатность и отмывание денег. Наказание по этим статьям может достигать до 12 лет заключения с конфискацией имущества.