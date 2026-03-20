Йдеться про фіктивні медпослуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я. Попередньо, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень. Про це заявили у Нацполіції.
Що відомо про масові обшуки у медзакладах?
Слідчі Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань разом із місцевими підрозділами, прокуратурами та за підтримки МОЗ і Нацслужби здоров'я проводять перевірки, щоб зафіксувати протиправну діяльність і встановити всіх причетних.
Розслідування ведеться за статтями Кримінального кодексу про:
- привласнення та розтрату майна;
- зловживання владою;
- службове підроблення;
- втручання в роботу електронних систем;
- службову недбалість;
- відмивання грошей.
Покарання за цими статтями може сягати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Обшуки у медзакладах України / Фото поліція
Інші випадки масових обшуків по Україні
23 січня 2025 року правоохоронці в Україні провели понад 1000 одночасних обшуків у справах нелегального продажу та зберігання зброї. Головною метою операції було перекриття каналів збуту та вилучення незаконної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
1 листопада 2023 року СБУ та Національна поліція провела масові обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи". Ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах Росії і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.
22 серпня 2023 року ДБР та поліція провели понад 200 обшуків у військкоматах та військово-лікарських комісіях. Підставою для цього стали виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ.