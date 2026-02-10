Так виглядає досвід мільйонів пацієнтів. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Профілактика від держави, яку ми відкладали: що змінить національний "Скринінг здоров'я"

Лише в Helsi щомісяця українці заповнюють близько 350 тисяч запитів на декларації – і кожен з них досі вимагав особистого підтвердження у медзакладі. Але цього року держава зробила крок, який змінює правила гри.

Що таке Кабінет пацієнта і чому це важливо?

Кабінет пацієнта – це онлайн доступ до державної електронної системи охорони здоров'я. Наразі через особистий кабінет можна переглянути свої персональні дані та інформацію про декларації. І тепер ви можете керувати ними самостійно – без реєстратур і черг.

Доступ до Кабінету пацієнта можна отримати, зокрема, і через Helsi. Ми перші з приватних інформаційних медичних систем, хто відкрив такий функціонал.

Які можливості відкриває Кабінет пацієнта?

1. Декларація та лікар – повний контроль в єдиному середовищі

Ви бачите, кому подали декларацію, де працює ваш лікар, його контакти та можете, за потреби, змінити лікаря.

2. Оновлення персональних даних

Змінили паспорт чи прізвище? Переїхали і хочете оновити адресу або телефон? Тепер іти до медзакладу не потрібно.

3. Пошук сімейного лікаря

За ПІБ, адресою або медзакладом – із коротким профайлом лікаря з відкритих джерел.

На цьому етапі Кабінет пацієнта не містить медичних записів, результатів аналізів чи направлень – це стане доступним на наступних етапах впровадження. Але якщо ваш лікар працює через систему Helsi, внесені ним дані вже доступні вам у застосунку.

Чому це змінює систему?

Найбільший парадокс української медицини – лікарі витрачають багато часу не на лікування, а на папери. Щоб банально змінити номер телефону, пацієнтові раніше доводилося відвідувати медзаклад або звертатися з таким запитом до Національної служби здоров'я.

А тепер це робить сам пацієнт. І лікар займається тим, чим має – лікуванням. Це невелика зміна, яка створює величезний ефект для всієї системи.

Безпека: що відбувається з даними?

Доступ до Кабінету можливий за допомогою електронного підпису, тобто стороння особа не може потрапити у ваш профіль.

Ми працюємо відповідно до міжнародних стандартів безпеки, а передача даних здійснюється з дотриманням умов безпеки. Це іноді навіть ускладнює процес, тому нашим завданням було: зробити і зручно, і безпечно.

Що далі?

Скоро в Кабінеті пацієнта можна буде ознайомитися з коротким резюме спеціаліста з відкритих джерел, також поступово відкриватиметься й інший корисний функціонал.

Але розвиток залежатиме не лише від держави чи технічних команд, а й від користувачів. Заходьте в сервіс, діліться досвідом в нашому застосунку чи в соцмережах. Ваш фідбек: що працює добре, що складно чи чого бракує, стане основою для наступних оновлень.