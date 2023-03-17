Так, обыски были проведены по месту жительства руководителя и владельца общества-поставщика "скорых", а также в офисных помещениях, в частности, заказчика. Напомним, что недавно обыски провели на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях.

Обратите внимание Силовики провели обыск у беглого руководителя Ровеньковской епархии УПЦ МП, – СМИ

Обыски по закупке карет скорой помощи

Как стало известно, в 2021 году между государственным предприятием и победителем публичных закупок, в частности, по упрощенной процедуре, были заключены договоры общей суммой 1,3 миллиарда гривен. Подрядчик должен был поставить 815 автомобилей скорой помощи 15 и 28 декабря 2021 года.

Заказчик сразу все оплатил. В договорах указывалось про ответственность в случае нарушения сроков поставки – наложение штрафных санкций и пени.

Заключив неоднократно соответствующие дополнительные соглашения, заказчик официально пролонгировал поставки. Таким образом, поставщику удавалось избежать каких-либо санкций, а заказчику их не применять,

– рассказали правоохранители.

В январе 2023 года были выполнены поставки только по четырем соглашениям – это 97 авто на сумму 211,7 миллионов гривен, по семь – пролонгированы до апреля 2023 года, еще семь договоров расторгнуты.

Поэтому правоохранители провели обыски по месту жительства руководителя и владельца общества-поставщика и в офисных помещениях, в частности, заказчика.

Как проходили обыски / фото Офис генерального прокурора

Обыски по делу о закупке карет скорой помощи: смотрите видео

СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения денег в "Укрнафте"

Ранее СБУ провела обыски у олигарха Игоря Коломойского. Правоохранители разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен на ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

В СБУ заявляли, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.