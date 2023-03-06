Обыски прошли в рамках расследования коррупционных схем бывшего менеджмента ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

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Какая стоимость изъятых нефтепродуктов

Общая стоимость изъятой продукции составляет почти 800 миллионов гривен. К слову, более 3 тысяч тонн горючего, ориентировочной стоимостью почти 144 миллиона гривен уже арестованы. Кроме того, подготовлено ходатайство о наложении ареста на 13 тысяч тонн изъятых нефтепродуктов стоимостью 640 миллионов гривен.

СБУ изъяла нефтепродуктов почти на 800 миллионов гривен / Фото СБУ, БЕБ

Эти нефтебазы принадлежат нескольким обществам, аффилированным с известной финансово-промышленной группой (речь идет о группе "Приват" – 24 Канал), – пояснили в БЭБ.

Таким образом, СБУ заблокировала возможный нелегальный сбыт этих нефтепродуктов, которые из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предварительный менеджмент этих компаний.

Заметьте! ПАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины, а ПАО "Укртатнафта" – нефтеперерабатывающей.

В настоящее время решается вопрос об аресте изъятых горюче-смазочных материалов и их дальнейшей передаче на нужды Сил обороны. По этому факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.

Что этому предшествовало