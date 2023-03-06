Обшуки відбулись у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".
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Яка вартість вилучених нафтопродуктів
Загальна вартість вилученої продукції становить майже 800 мільйонів гривень. До слова, понад 3 тисячі тонн пального, орієнтовною вартістю майже 144 мільйони гривень вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тисяч тонн вилучених нафтопродуктів, вартістю 640 мільйонів гривень.
СБУ вилучила нафтопродуктів на майже 800 мільйонів гривень / Фото СБУ, БЕБ
Ці нафтобази належать декільком товариствам, які афілійовані з відомою фінансово-промисловою групою (йдеться про групу "Приват" – 24 Канал), – пояснили в БЕБ.
Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з "Укрнафти" і "Укртатнафти" незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.
Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони. За цим фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.
Що цьому передувало
- На початку лютого СБУ провела обшуки в олігарха Ігоря Коломойського. Правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
- В СБУ уточнили, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
- За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній. Про статки Коломойського в СБУ не розповідали й по цій справі обшуки провели не лише у нього.
- Вже через кілька днів СБУ та БЕБ повідомили про підозру головній бухгалтерці "Укртатнафти". Вона переховувалась в Ужгородському районі на Закарпатті, проте співробітники спецслужби встановили її місцеперебування.