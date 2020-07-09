В компани "Экония" заявили о рейдерстве и искусственном преследовании со стороны правоохранительных органов. Утром 9 июля в компанию пришли с обысками. Зато в полиции заявили о похищении бывшего владельца производства.
Обыски правоохранители делали в трех местах – в частном доме президента компании Ирины Варагаш, на производстве в городе Золотоноша (Черкасская область) и в киевском офисе, сообщили в
"Эконии".
К слову
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Из киевского офиса компании были опубликованы видео, как полицейские молотом выбивают входные двери в помещение. Хотя в компании заявляют, что они пытались мирно впустить полицейских.
Смотрите видео выламывания дверей полицейскими во время обыска
В компании заявили о "выполнении полицией нового преступного заказа со стороны рейдеров и об искусственном преследовании компании органами государственной власти".
Что говорят в полиции
Полиция
изложила свою версию событий. Обыски в компании они провели из-за расследования дела о похищении и незаконном лишении свободы председателя правления предприятия в Черкасской области.
По данным полиции, мужчину похитили в декабре 2012 года. К тому времени он оспаривал в суде проведенную процедуру банкротства и договор купли-продажи предприятия, которое он возглавлял. Мужчину четыре года удерживали в плену в Киевской области. Под давлением похитителей, он отказался от всех исковых требований.
"Следовательно злоумышленники добились проведения процедуры банкротства и переоформления права собственности на имущество данного предприятия, а договор купли-продажи признали действительным. После незаконного переоформления права собственности они переименовали предприятие и изменили вид деятельности", – заверили в полиции.
ООО ПИИ "Экония" Правопреемник созданного в 1996 году предприятия по производству и дистрибуции минеральной воды "Аква-Эко". Сегодня на мощностях ООО выпускают специализированную воду и детское питание ТМ "Малятко". В 2018 году на предприятии была попытка рейдерского захвата, но ситуация была урегулирована.