В компани "Экония" заявили о рейдерстве и искусственном преследовании со стороны правоохранительных органов. Утром 9 июля в компанию пришли с обысками. Зато в полиции заявили о похищении бывшего владельца производства.

Обыски правоохранители делали в трех местах – в частном доме президента компании Ирины Варагаш, на производстве в городе Золотоноша (Черкасская область) и в киевском офисе, сообщили в "Эконии".

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Из киевского офиса компании были опубликованы видео, как полицейские молотом выбивают входные двери в помещение. Хотя в компании заявляют, что они пытались мирно впустить полицейских.

Смотрите видео выламывания дверей полицейскими во время обыска