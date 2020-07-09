У компані "Еконія" заявили про рейдерство та штучне переслідування зі сторони правоохоронних органів. Вранці 9 липня о компанії прийшли з обшуками. Натомість у поліції заявили про викрадення колишнього власника виробництва.
Обшуки правоохоронці робили у трьох місцях – в особистому будинку президента компанії Ірини Варагаш, на виробництві у місті Золотоноша (Черкаська область) та в київському офісі, повідомили у "
Еконії".
До слова
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З київського офісу компанії були опубліковано відео, як поліцейські молотом вибивають вхідні двері в приміщення. Хоча в компанії заявляють, що вони намагалися мирно впустити поліцейських.
Дивіться відео виламування дверей поліцейськими під час обшуку
В компанії заявили про "виконання поліцією нового злочинного замовлення з боку рейдерів та про штучне переслідування компанії органами державної влади".
Що говорять у поліції
Поліція
виклала свою версію подій. Обшуки в компанії вони провели через розслідування справи про викрадення та незаконного позбавлення волі голови правління підприємства у Черкаській області.
За даними поліції, чоловіка викрали у грудні 2012 року. На той час він оскаржував у суді проведену процедуру банкрутства та договір купівлі-продажу підприємства, яке він очолював. Чоловіка чотири роки утримували в полоні у Київській області. Під тиском викрадачів, він відмовився від усіх позовних вимог.
"Відтак зловмисники домоглися проведення процедури банкрутства та переоформлення права власності на майно зазначеного підприємства, а договір купівлі-продажу дійсним. Після незаконного переоформлення права власності вони перейменували підприємство та змінили вид діяльності", – запевнили у поліції.
ТОВ ПІІ "Еконія" Правонаступник створеного в 1996 році підприємства з виробництва і дистрибуції мінеральної води "Аква-Еко". Сьогодні на потужностях ТОВ випускають спеціалізовану воду і дитяче харчування ТМ "Малятко". У 2018 році на підприємстві була спроба рейдерського захоплення, але ситуація була врегульована.