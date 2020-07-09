У компані "Еконія" заявили про рейдерство та штучне переслідування зі сторони правоохоронних органів. Вранці 9 липня о компанії прийшли з обшуками. Натомість у поліції заявили про викрадення колишнього власника виробництва.

Обшуки правоохоронці робили у трьох місцях – в особистому будинку президента компанії Ірини Варагаш, на виробництві у місті Золотоноша (Черкаська область) та в київському офісі, повідомили у "Еконії".

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З київського офісу компанії були опубліковано відео, як поліцейські молотом вибивають вхідні двері в приміщення. Хоча в компанії заявляють, що вони намагалися мирно впустити поліцейських.

Дивіться відео виламування дверей поліцейськими під час обшуку