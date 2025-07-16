О деталях действий следователей сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также Связано с делом Шабунина: ГБР якобы провело обыски в квартире погибшего пилота "Джуса"

Что известно об обысках в квартире "Джуса"?

Мать погибшего пилота Андрея "Джуса" Пильщикова Лилия Аверьянова сообщила Общественному каналу о том, что ей позвонили следователи ГБР и "угрожали" взломать дверь в квартиру. По ее словам, они провели обыски в доме Героя, потому что "искали там преступника".

Вероятно, речь шла о главе ОО "Центр противодействия коррупции" Виталя Шабунина, который сейчас является фигурантом дела из-за мошенничества и уклонения от службы.

Пресс-секретарь ГБР сообщила, что 11 июля действительно было проведено четыре обыска в местах, где фигурант дела мог постоянно или временно находиться. Речь идет, в частности, и о квартире, в которой Шабунин проживал до утра 10 июля – именно перед сообщением о подозрении. Все действия осуществлялись в строгом соответствии с действующим законодательством.

Уголовное производство и проведенные следственные действия никоим образом не касаются матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта,

– отметили в ГБР.

Сапьян также добавила, что ГБР с глубоким уважением относится ко всем защитникам Украины и чтит память погибших защитников. Ни одно следственное действие не имеет целью обесценить их вклад или унизить их достоинство.

Ранее стало известно, что активисту Шабунину избрана мера пресечения. Сам активист убежден, что производство против него это попытка давления и запугивания антикоррупционных обличителей.