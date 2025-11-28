"Али-Баба" и "Черная пятница": украинцы отреагировали мемами на обыски у Андрея Ермака
- 28 ноября НАБУ и САП провели обыски в доме Андрея Ермака, руководителя Офиса президента Украины.
- Украинцы отреагировали мемами на событие.
28 ноября утром НАБУ и САП пришли с обысками в дом Андрея Ермака. Украинцы отреагировали на это знаковое событие мемами.
Пока деталей относительно обысков у Андрея Ермака нет. Разве что известно: руководитель Офиса президента пока подозрение не получал, передает 24 Канал.
Как украинцы реагировали на обыски у Ермака?
Прежде всего украинцев удивил визит НАБУ и САП к Андрею Ермаку, который является самым приближенным к президенту Зеленскому чиновником. Ермака часто обвиняют в узурпировании власти. Однако несмотря на давление общества и оппозиции глава государства не отказывается от руководителя своего Офиса.
Обыск у Андрея Ермака стал громкой неожиданностью / Скриншот
На печально известных "пленках Миндича" фигурирует некто под прозвищем "Али-Баба". Этот человек отвечал за создание давления на НАБУ и САП. Есть предположение, что "Али-Бабой" был Андрей Ермак. Поэтому неудивительно, что именно с этим персонажем сейчас связывают руководителя ОП.
Андрей Ермак, к которому пришли с незваным визитом / Скриншот
Также некоторые мемы намекают на то, что обыски не будут иметь для Андрея Ермака никаких последствий. Чего нельзя сказать о Тимуре Миндиче ("Карлсоне"), которого объявили в международный розыск, и бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве ("Че Геваре"), который получил новое подозрение по делу "Мидас".
НАБУ пока не "потопило" Андрея Ермака / Скриншот
Украинцы связывают обыски у Ермака с "Черной пятницей". Они шутят, что чиновник выиграл скидку на государственное проживание и питание.
Какой была "черная пятница" для Андрея Ермака / Скриншот
Ермак "получил скидку" на залог / Фото Micik Goni
Люди шутят с обысков у Ермака / Фото Micik Goni
Что известно о деле Миндича?
- Тимура Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме вокруг "Энергоатома". По данным следствия, через так называемый "бэк-офис" он и связанные с ним лица получали откат с контрактов госпредприятия.
- В рамках этого расследования правоохранители провели более 70 обысков и собрали более 1000 часов аудиозаписей с доказательствами.
- 10 ноября детективы пришли с обысками к Миндичу – но он из Украины выехал несколькими часами ранее.
- В деле уже есть задержанные.
- Как часть дела исследуют возможное вмешательство в деятельность государственного деятеля: 25 ноября Рустем Умеров дал показания следствию.
- Руководство Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что расследование не останавливали, и дело могут расширить – новые материалы появятся после завершения экспертиз.