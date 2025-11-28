"Алі-Баба" та "Чорна п'ятниця": українці відреагували мемами на обшуки в Андрія Єрмака
- 28 листопада НАБУ та САП провели обшуки в домі Андрія Єрмака, керівника Офісу президента України.
- Українці відреагували мемами на подію.
28 листопада вранці НАБУ та САП прийшли з обшуками до оселі Андрія Єрмака. Українці відреагували на цю знакову подію мемами.
Наразі деталей щодо обшуків в Андрія Єрмака немає. Хіба що відомо: керівник Офісу президента наразі підозру не отримував, передає 24 Канал.
Дивіться також Обшуки у голови ОП Андрія Єрмака: все, що відомо
Як українці реагували на обшуки у Єрмака?
Передусім українців здивував візит НАБУ і САП до Андрія Єрмака, який є найближчою людиною до президента Зеленського. Єрмака часто звинувачують в узурпуванні влади. Однак попри тиск суспільства й опозиції глава держави не відмовляється від керівника свого Офісу.
Обшук в Андрія Єрмака став гучною несподіванкою / Скриншот
На сумнозвісних "плівках Міндіча" фігурує дехто під прізвиськом "Алі-Баба". Ця людина відповідала за створення тиску на НАБУ та САП. Є припущення, що "Алі-Бабою" був Андрій Єрмак. Тому не дивно, що саме із цим персонажем нині пов'язують керівника ОП.
Андрій Єрмак, до якого прийшли з непроханим візитом / Скриншот
Також деякі меми натякають на те, що обшуки не матимуть для Андрія Єрмака жодних наслідків. Чого не можна сказати про Тимура Міндіча ("Карлсона"), якого оголосили у міжнародний розшук, та колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова ("Че Гевари"), який отримав нову підозру у справі "Мідас".
НАБУ наразі не "потопило" Андрія Єрмака / Скриншот
Українці пов'язують обшуки в Єрмака із чорною п'ятницею. Вони жартують, що чиновник виграв знижку на державне проживанн та харчування.
Якою була "чорна п'ятниця" для Андрія Єрмака / Скриншот
Єрмак "отримав знижку" на заставу / Фото Micik Goni
Люди жартують з обшуків в Єрмака / Фото Micik Goni
Що відомо про справу Міндіча?
- Тимура Міндіча підозрюють в участі у масштабній корупційній схемі навколо Енергоатома. За даними слідства, через так званий "бек-офіс" він і пов'язані з ним особи отримували відкат із контрактів держпідприємства.
- У межах цього розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків і зібрали понад 1000 годин аудіозаписів з доказами.
- 10 листопада детективи прийшли з обшуками до Міндіча – але він з України виїхав кількома годинами раніше.
- У справі вже є затримані.
- Як частину справи досліджують можливе втручання у діяльність державного діяча: 25 листопада Рустем Умєров дав свідчення слідству.
- Керівництво Національне антикорупційне бюро України заявило, що розслідування не зупиняли, і справу можуть розширити – нові матеріали з'являться після завершення експертиз.