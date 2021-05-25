Местные проблемы, возникающие в Киеве на государственном уровне, выгодны и Владимиру Зеленскому, и Виталию Кличко. Такое мнение в блоге "Подгорает" выразила Екатерина Соляр.
Больше читайте здесь Зеленский vs Кличко: местные проблемы Киева возникли на государственном уровне
По ее словам, трудно понять, история с обысками – о политике, или о справедливости. По мнению ряда экспертов, такая ситуация выгодна обеим сторонам.
Президенту, потому что, если все получится, он запишет плюс одну победу в свой список достижений. И Кличко, потому что он набирает баллов как политик,
– отметила Соляр.
Она отметила, что до этого Кличко не фигурировал в президентских рейтингах, а теперь фигурирует.
"Конфликт между городом и государством можно решить раз и навсегда. Для этого надо проголосовать за соответствующий закон о столице, который уже год лежит и ждет своего часа", – сказала журналистка.
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О каких обыски речь: коротко
- Кличко заявил, что обыски почти на всех основных коммунальных предприятиях столицы – это давление на него и местную власть.
- В Офисе Президента считают, что политики в этом нет.
- Служба безопасности Украины провела обыски в доме мэра столицы.
- Кличко считает, что к этому причастен ОП.