Місцеві проблеми, які виникають у Києві на державному рівні, вигідні і Володимиру Зеленському, і Віталію Кличку. Таку думку у блозі "Підгорає" висловила Катерина Соляр.

Більше читайте тут Зеленський vs Кличко: місцеві проблеми Києва виникли на державному рівні

За її словами, важко зрозуміти, чи історія з обшуками – про політику, чи про справедливість. На думку низки експертів, така ситуація вигідна двом сторонам.

Президенту, бо, якщо все вдасться, він запише плюс одну перемогу до свого списку здобутків. І Кличку, бо він набирає балів як політик,

– відзначила Соляр.

Вона зауважила, що до цього Кличко не фігурував у президентських рейтингах, а тепер фігурує.

"Конфлікт між містом і державою можна розв'язати раз і назавжди. Для цього треба проголосувати за відповідний закон про столицю, який вже рік лежить і чекає свого часу", – сказала журналістка.

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Про які обшуки мовиться: коротко