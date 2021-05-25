За останні 10 днів у комунальних підприємствах Києва та департаментах Київської міської державної адміністрації правоохоронці провели майже 70 обшуків. Перевірки одночасно відбувались у 4 установах.

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Обшуки у комунальних підприємствах Києва

Все це, як пояснили у Офісі генпрокурора, слідчі дії пов'язані із розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів, ухилення від сплати податків, незаконних поборів з підприємців і кришування нелегального бізнесу. Там назвали це "справедливим".

Прагнення справедливість – це наша одвічна мрія, але, на жаль, поки нездійсненна. Принаймні поки не буде проведена реформа судової системи, поки не буде закритий або ж перезапущений Окружний адміністративний суд Києва.

Також поки не створять Раду доброчесності при Вищій Раді Правосуддя, з міжнародними експертами. У них буде визначальний голос, поки Олександр Тупицький, Павло Вовк та решта одіозних суддів не покинуть суддівські стіни, і не пересядуть за стіни інші.

Наразі слово "справедливість" залишається доступним лише в словнику. Натомість ми бачимо злагоджену і системну роботу правоохоронних органів, що без сумніву добре, але змушує задуматись.

Конфлікт мера і президента

Конфлікт між Банковою та столичним мером, як і пресконференцію президента, можна було би пронумерувати як 2.0. Перший конфлікт виник ще у 2019 році.

Тоді глава Офісу Президента Андрій Богдан, дуже наполегливо пропонував Президенту залишити Віталію Кличку лише посаду мера міста, і зняти його з посту очільника КМДА. Утім останні, напевно, якось домовились, бо конфлікт зам'яли.

Кличко опинився одним місцем відразу на двох стільцях. Згідно з Конституцією, Київ має особливий статус, чим відрізняється від решти великих українських міст.

Наприклад у Львові, при міській раді, яку очолює мер, є виконавчий комітет. Це як Кабінет Міністрів у президента. Саме цей комітет і приймає основні рішення, куди на що і скільки грошей необхідно направити.

Чим особливий статус Києва

У Києві, виконкому немає, але є голова Київської міської державної адміністрації. Його на цю посаду мав би, згідно з Конституцією, призначати президент. Однак з 2013 року, коли Леонід Черновецький пішов у відставку, це одна і та сама людина.

Спочатку це був Олександр Попов, а після нього Віталій Кличко, який весь цей час сам вирішує куди виділити гроші, сам їх виділяє і сам начебто все і контролює.

Віталій Кличко – один, а підприємств, підрядників і субпідрядників, куди йдуть кошти – багато, а значить і охочих підзаробити собі на старість теж вистачає.

Це число охочих, якось прямо дорівнює кількості довгобудів у столиці. У соцмережах почали з'являлись повідомлення і фотографії, що свідчать про те, що лінію метрополітену припинили будувати і поступово вивозять техніку.

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Скандал через ремонт метро

У пресслужбі Київського метро заявили, що роботи начебто тривають. Метро будується. Є відчуття, що будується воно виключно тоді, коли мер приїздить з інспекцією, а у вільний від інспекцій час – відмиває кошти.



Будівництво Подільсько-Воскресенського моста триває понад 5 років / Фото з фейсбуку Віталія Кличка

Наступне проблемне, болюче і вже аж надто дороге місце у столиці – це Подільсько-Воскресенський міст. Його будуть вже 5 років і витратили щонайменше 6 мільярдів гривень. Скільки пустили до цього, а скільки ще пустять після цього, навіть рахувати не варто.

Куди ділись 82 мільйони гривень

Ще одна справа, за яку взялися правоохоронці, це розтрата 82 мільйонів бюджетних гривень. Мовиться про ремонт трамвайних колій. Довгий час головним завданням переможця тендеру було запропонувати найменшу ціну.

Вже потім, у процесі побудови, коли з'ясовується, що грошей не вистачає, підприємство робить десятки додаткових угод на різні суми. Звісно все це вже без тендеру і все.

Кошторис Шулявського моста

Також про інші не добудовані об'єкти, зокрема, славнозвісний Шулявський міст і ліхтарі на ньому, які певно, як почули скільки на них витрати грошей, просто впали.

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Кошторис в процесі реконструкції виріс з 600 мільйонів до 2 мільярдів гривень. На пішохідному мосту Кличка зекономили аж 100 мільйонів гривень. Напевно, зекономили на супердорогому та надійному склі, яке кілька разів вкривалося тріщинами, затиралося ногами, та й загалом виглядало не надто презентабельно.

Київські евакуатори

Схема останніх кількох років – це евакуатори. Хороший, правильний законопроєкт, мав на меті:

прибрати хаотичну парковку у місту;

заробити місту мільярд гривень;

розвантажити правоохоронців.

Всі, хто від нього виграв, це приватні фірми. Штраф за неправильну парковку становить 340 гривень. Не важливо евакуювали авто чи ні, решту грошей отримують приватні евакуатори, геть не випадкові люди.

Основні проблеми Києва та методи рішення

Підбиваючи підсумки, маємо 3 основні питання. Правоохоронні органи знайдуть докази, якщо їх мета не натиснути на міську владу, а розслідувати розпочаті справи. Вся ця історія з обшуками вона все ж таки про політику чи про справедливість – важко сказати.

За словами експертів, вигідна вона обом сторонам. Президенту, бо якщо все вдасться він запише плюс одну перемогу до свого списку здобутків. І Кличку, бо він набирає балів як політик.



У Зеленського є переваги у обшуках в Києві / Фото Офісу Президента

До цього Кличко не фігурував у президентських рейтингах, а тепер фігурує. Конфлікт між містом і державою можна вирішити раз і назавжди. Для цього треба поголосувати відповідний закон про столицю, який вже рік лежить і чекає свого часу.

Минув рік, як профільний комітет дав своє добро на ухвалення законопроєкту у другому читанні. Однак тоді у Києві треба буде знову проводити вибори, а ми ніяк з 87 округом не розберемось.