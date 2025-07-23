Об этом Министр внутренних дел Украины заявил во время встречи с медиа, информирует 24 Канал.

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Что сказал Клименко относительно обысков у командования Национальной гвардии?

Клименко подчеркнул, что согласен с тем, что коррупцию нужно искоренять. Но, как он отметил, значительно эффективнее было бы делать это через совместную работу, а не использовать для этого "необдуманные основания".

"Пример я конкретно приведу по Министерству внутренних дел – по обыскам в Нацгвардии. Значит, первое – обвинение командующего Национальной гвардии в присвоении четырехсот миллионов гривен. Это не подтвердилось. Я лично ходил на заседания комитетов, ВСК", – отметил министр.

Глава МВД подчеркивает, что учитывая факты сотрудничества с врагом должностных лиц НАБУ, не исключено, что это было прямое указание спецслужб России.

Не исключено, учитывая факты сотрудничества с врагом должностных лиц НАБУ, что это было прямое указание спецслужб нашего врага. Вы представляете, как это повлияло на моральный дух боевых бригад Нацгвардии?

– отметил глава МВД.

По словам министра, сначала он сам разобрался в ситуации – в том числе разговаривал с Семеном Кривоносом. Клименко рассказал, что после того как стало понятно, что к Пивненко нет претензий, то поехал на фронт, где встретился с командирами бригад и личным составом.

"Потому что командующий для них – авторитет. Он – Герой Украины. А никто же не объясняет, что когда заходят на обыски – это лишь проверка информации. У общества сразу устойчивое восприятие: зашли на обыски – автоматически виноват. Поэтому важно было проговорить все с боевым составом", – сказал Клименко.

"Второе – есть ли в том расследовании часть правды? Есть. Эти люди, которые были причастны к коррупционным проявлениям, уволены с должностей на сегодняшний день. И они ждут, видимо, подозрение", – сказал глава Министерства внутренних дел.

По его словам, на эти должности уже назначены люди из боевых подразделений, из бригад, потому что они понимают ответственность. "Потому что знают, что какая цена несвоевременной логистики или недостатка снаряда", – подчеркнул он.

По словам главы МВД, в Нацгвардии создано подразделение по типу внутренней безопасности, который должен контролировать процессы закупок, чтобы не было злоупотреблений.