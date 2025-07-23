Такое заявление Малюк сделал на брифинге вечером 22 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что сказал Малюк об обысках у Пивненко?

Глава СБУ назвал Пивненко "мегапрофессиональным, смелым командиром, спецназовцем, легендарным "Омеговцем", который был старшим в Бахмуте в свое время".

Как вам зайти к командиру Нацгвардии, к Герою Украины, боевому генералу Пивненко с обыском? Вот просто прийти там, где вообще какие-то вопросы третьи и все. Он этого заслуживает? А потом это все понесли в Telegram-каналах,

– отмечает Малюк.

Он также добавляет, что в результате этого половина Нацгвардии опустила оружие, не хотела выполнять задачи, потому что они начали сомневаться в командире. Тогда как другая половина хотела ехать на Киев. По словам Малюка, министр внутренних дел Игорь Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу.

Председатель СБУ сказал, что к нему просто пришли, и когда ему докладывали с фронта сказали: "Е, телефончик сюда". Малюк считает, что нужно было "с проходняка встречать с пистолетом их, и два магазина там и оставить". Он отмечает, что потом руководство САП не объявило подозрения генералу Пивненко.

Напомним, что ранее у командира и у ряда должностных лиц Национальной гвардии Украины проводили обыски. По данным следствия, командующий Нацгвардии в сговоре с другими должностными лицами мог получить взятку в размере 190 миллионов гривен.

Пивненко прокомментировал ситуацию. Он заявил, что каждый контракт по оружию можно расценивать, как коррупционную деятельность, потому что вчера закупки боеприпасов осуществлялись по одной цене, а сегодня по другой. В связи с этим у правоохранительных органов уже могут возникнуть определенные вопросы.

Он подчеркнул, что обвинения пользователей соцсетей были неприятными для него. А также заверил, что в Нацгвардии нет кумовства и командиров бригад назначают только учитывая их боевой опыт.