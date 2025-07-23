Таку заяву Малюк зробив на брифінгу увечері 22 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Новини до теми У Нацгвардії спростували звільнення командувача Півненка

Що сказав Малюк про обшуки в Півненка?

Голова СБУ назвав Півненка "мегапрофесійним, сміливим командиром, спецпризначенцем, легендарним "Омегівцем", який був старшим в Бахмуті свого часу".

Як вам зайти до командира Нацгвардії, до Героя України, бойового генерала Півненка з обшуком? Ось просто прийти там, де взагалі якісь питання треті й все. Він на це заслуговує? А потім це все понесли в Telegram-каналах,

– зазначає Малюк.

Він також додає, що внаслідок цього половина Нацгвардії опустила зброю, не хотіла виконувати задачі, тому що вони почали сумніватися у командирі. Тоді як інша половина хотіла їхати на Київ. За словами Малюка, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко тиждень об'їжджав всі свої частини та проводив з ними роботу.

Голова СБУ сказав, що до нього просто прийшли, і коли йому доповідали з фронту сказали: "Е, телефончик сюда". Малюк вважає, що потрібно було "з проходняка зустрічати з пістолетом їх, і два магазини там і залишити". Він зазначає, що потім керівництво САП не оголосило підозри генералові Півненку.

Нагадаємо, що раніше в командира та у низки посадовців Національної гвардії України проводили обшуки. За даними слідства, командувач Нацгвардії у змові з іншими посадовцями міг отримати хабар у розмірі 190 мільйонів гривень.

Півненко прокоментував ситуацію. Він заявив, що кожен контракт по зброї можна розцінювати, як корупційну діяльність, тому що вчора закупівлі боєприпасів здійснювалися по одній ціні, а сьогодні по іншій. У зв'язку з цим у правоохоронних органів вже можуть виникнути певні запитання.

Він підкреслив, що звинувачення користувачів соцмереж були неприємними для нього. А також запевнив, що в Нацгвардії немає кумівства та командирів бригад призначають лише з огляду на їхній бойовий досвід.