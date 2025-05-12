Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацгвардію України.

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Що відомо про відсторонення Олександра Півненка

У пресслужбі Національної гвардії спростували неправдиву інформацію.

З метою уникнення поширення недостовірної інформації від неофіційних джерел, повідомляємо, що командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко не відсторонений від виконання службових обовʼязків,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що генерал продовжує виконувати свої обовʼязки та визначені завдання у штатному режимі.

Нагадаємо, що 10 травня стало відомо, що нібито 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторонили від посад. Серед них, зокрема, був Півненко.

У командира та у низки посадовців Національної гвардії України проводили обшуки. За даними слідства, командувач Нацгвардії у змові з іншими посадовцями міг отримати хабар у розмірі 190 мільйонів гривень.

Своєю чергою у САП заявили, що спільно з НАБУ не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях щодо посадовців Нацгвардії України.