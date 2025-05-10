У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що слідству надається повне сприяння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.
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Сьогодні, 10 травня, 6 посадовців керівної ланки напрямку матеріально-технічного забезпечення Головного управління Національної гвардії відсторили від посад. Щодо цього призначено службове розслідування.
У Міністерстві внутрішніх справ запевняють, що слідству надається повне сприяння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС України.
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