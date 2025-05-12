Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацгвардию Украины.

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Что известно об отстранении Александра Пивненко

В пресс-службе Национальной гвардии опровергли ложную информацию.

Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что генерал продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме.

Напомним, что 10 мая стало известно, что якобы 6 должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранили от должностей. Среди них, в частности, был Пивненко.

У командира и у ряда должностных лиц Национальной гвардии Украины проводили обыски. По данным следствия, командующий Нацгвардии в сговоре с другими должностными лицами мог получить взятку в размере 190 миллионов гривен.

В свою очередь в САП заявили, что совместно с НАБУ не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах в отношении должностных лиц Нацгвардии Украины.