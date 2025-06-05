Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко прокоментував скандал. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Анни Максимчук.

Новини до теми Обвалу лінії фронту не буде, – командувач Нацгвардії про те, що чекає Покровськ, Харків та Суми

Що сказав Півненко про корупційний скандал у Нацгвардії

Півненко каже, що кожен контракт по зброї можна розцінювати, як корупційну діяльність, тому що вчора закупівлі боєприпасів здійснювалися по одній ціні, а сьогодні по іншій. У зв'язку з цим у правоохоронних органів вже можуть виникнути певні запитання.

За словами командувача Нацгвардії, зараз проводиться аудит. Півненко впевнений, що вдасться пройти цей шлях і зробити так, щоб більше таких випадків не було. Він додає, що триває відповідна робота для боротьби з цими корупційними ризиками.

Інтерв'ю Олександра Півненка: дивіться повне відео

Командувач Нацгвардії зауважує, що зрадники є всюди й виявити їх всіх важко. Він пояснює, що є близько трьохсот контрактів лише по закупівлі зброї, а також багато інших, зокрема щодо харчування, і контролювати абсолютно все досить складно.

Півненко зазначає, що скандал поширився через телеграм-канали. Він підкреслює, що звинувачення користувачів соцмереж були неприємними для нього.

А також запевнює, що в Нацгвардії немає кумівства і командирів бригад призначають лише з огляду на їхній бойовий досвід. За його словами, наразі знайти комбригів важко.

Нагадаємо, що 10 травня шістьох посадовців керівної ланки Нацгвардії відсторонили від посад. Тоді НАБУ проводило в них обшуки в межах двох кримінальних справ, які стосуються привласнення майна та отримання неправомірної вигоди. Самого ж командувача Нацгвардії підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 190 мільйонів гривень.