В "Слуге народа" заявили, что Национальное антикоррупционное бюро 16 июля проводит обыски в "Укргазбанке" и даже забрали личный компьютер главы финучреждения и новоизбранного главы НБУ Кирилла Шевченко. Однако эту информацию НАБУ опровергло.

Об обысках в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Александр Качура. По его словам, в офисе Шевченко следователи ничего не нашли, а действия НАБУ назвал непонятными.

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"А то что забрали ноутбук – молодцы ...", – заявил Качура.

В то же время на своей фейсбук-странице Александр Дубинский написал: "Сегодня в 6-15 у него (Кирилла Шевченко – 24 канал) в доме был проведен обыск детективами НАБУ по делу о хищении из "Укргазбанка" 200 миллионов гривен. Вслед за обыском должно было состояться вручение подозрения".

Об обыске заявил Вадим Рабинович из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Это очень смешно. Насколько я понял, Кирилл Шевченко был предупрежден и отсутствовал вместе с семьей,

– отметил депутат ОПЗЖ.

Однако заместитель руководителя управления внешних коммуникаций НАБУ Оксана Митницкая в комментарии Bihus.Info все заявления депутатов опровергла.

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