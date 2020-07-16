Обыски у нового главы Нацбанка: в НАБУ опровергли заявления Дубинского и Качуры
В "Слуге народа" заявили, что Национальное антикоррупционное бюро 16 июля проводит обыски в "Укргазбанке" и даже забрали личный компьютер главы финучреждения и новоизбранного главы НБУ Кирилла Шевченко. Однако эту информацию НАБУ опровергло.
Об обысках в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Александр Качура. По его словам, в офисе Шевченко следователи ничего не нашли, а действия НАБУ назвал непонятными.
К слову Рада назначила Шевченко главой НБУ
"А то что забрали ноутбук – молодцы ...", – заявил Качура.
В то же время на своей фейсбук-странице Александр Дубинский написал: "Сегодня в 6-15 у него (Кирилла Шевченко – 24 канал) в доме был проведен обыск детективами НАБУ по делу о хищении из "Укргазбанка" 200 миллионов гривен. Вслед за обыском должно было состояться вручение подозрения".
Об обыске заявил Вадим Рабинович из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Это очень смешно. Насколько я понял, Кирилл Шевченко был предупрежден и отсутствовал вместе с семьей,
– отметил депутат ОПЗЖ.
Однако заместитель руководителя управления внешних коммуникаций НАБУ Оксана Митницкая в комментарии Bihus.Info все заявления депутатов опровергла.
Кирилл Шевченко назначен главой НБУ: что известно
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового директора Нацбанка. Им стал Кирилл Шевченко.
- Его поддержали 332 депутата. Кандидатуру Шевченко в парламент внес 15 июля президент Владимир Зеленский.
- Шевченко имеет большой опыт работы в банковской сфере, в частности он 10 лет работал в банке "Финансы и Кредит", возглавлял Государственное ипотечное учреждение, занимал должность исполняющего обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк" и другие.