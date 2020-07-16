У "Слузі народу” заявили, що Національне антикорупційне бюро 16 липня проводить обшуки в "Укргазбанку" і навіть забрали особистий комп'ютер голови фінустанови та новопризначеного очільникі НБУ Кирила Шевченка. Однак цю інформацію НАБУ спростувало.

Про обшуки в ефірі одного з українських телеканалів заявив депутат Олександр Качура. За його словами, в офісі Шевченка слідчі нічого не знайшли, а дії НАБУ назвав незрозумілими.

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"А те що забрали ноутбук – молодці…", – заявив Качура.

Водночас на своїй фейсбук-сторінці Олександр Дубінський написав: "Сьогодні в 6 – 15 у нього (Кирила Шевченка – 24 канал) в будинку був проведений обшук детективами НАБУ у справі про розкрадання з "Укргазбанку" 200 мільйонів гривень. Слідом за обшуком мало відбутися вручення підозри".

Про обшук заявив Вадим Рабінович з партії "Опозиційна платформа – За життя".

Це дуже смішно. Наскільки я зрозумів, Кирило Шевченко був попереджений і був відсутній разом з сім'єю,

– зазначив депутат ОПЗЖ.

Однак заступниця керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ Оксана Мітніцька в коментарі Bihus.Info усі заяви депутатів спростувала.

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