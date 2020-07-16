Обшуки в нового голови Нацбанку: у НАБУ спростували заяви Дубінського та Качури
У "Слузі народу” заявили, що Національне антикорупційне бюро 16 липня проводить обшуки в "Укргазбанку" і навіть забрали особистий комп'ютер голови фінустанови та новопризначеного очільникі НБУ Кирила Шевченка. Однак цю інформацію НАБУ спростувало.
Про обшуки в ефірі одного з українських телеканалів заявив депутат Олександр Качура. За його словами, в офісі Шевченка слідчі нічого не знайшли, а дії НАБУ назвав незрозумілими.
До слова Рада призначила Шевченка головою НБУ
"А те що забрали ноутбук – молодці…", – заявив Качура.
Водночас на своїй фейсбук-сторінці Олександр Дубінський написав: "Сьогодні в 6 – 15 у нього (Кирила Шевченка – 24 канал) в будинку був проведений обшук детективами НАБУ у справі про розкрадання з "Укргазбанку" 200 мільйонів гривень. Слідом за обшуком мало відбутися вручення підозри".
Про обшук заявив Вадим Рабінович з партії "Опозиційна платформа – За життя".
Це дуже смішно. Наскільки я зрозумів, Кирило Шевченко був попереджений і був відсутній разом з сім'єю,
– зазначив депутат ОПЗЖ.
Однак заступниця керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ Оксана Мітніцька в коментарі Bihus.Info усі заяви депутатів спростувала.
Кирила Шевченка призначили головою НБУ: що відомо
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового директора Нацбанку. Ним став Кирило Шевченка.
- Його підтримали 332 депутати. Кандидатуру Шевченка до парламенту вніс 15 липня президент Володимир Зеленський.
- Шевченко має великий досвід роботи в банківській сфері, зокрема він 10 років працював у банку "Фінанси та Кредит", очолював Державну іпотечну установу, обіймав посаду виконувача обов'язків голови правління АБ "Укргазбанк" тощо.