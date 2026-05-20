Обыски у топ-чиновников Нацпола: изъято более 22 миллионов гривен, элитный автопарк и оружие

В рамках масштабной операция по очистке системы Нацполиции от коррупции разоблачена схема прикрытия "порноофисов" в трех областях Украины. Во время обысков у топ-чиновников было изъято оружие, элитные автомобили, часы и немалая сумма наличных.

Об этом информирует Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Смотрите также Следственные действия в управлениях Нацполиции в 3 областях: разоблачена схема прикрытия "порноофисов" Сколько денег и имущества было изъято у топ-чиновников во время обыска? Во время обысков 20 мая у топ-чиновников Нацполиции изъят элитный автопарк из шести автомобилей, 5 швейцарских часов, огнестрельное и холодное оружие, мобильные телефоны, а также наличные в разных валютах на общую сумму более 22,6 миллионов гривен.