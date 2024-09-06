Чиновники горсовета требовали 15 тысяч долларов от предпринимателя за разрешительные документы на строительство под коммерцию с паркоместами. Об этом сообщили источники 24 Канала в правоохранительных органах.
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В Ужгородском горсовете проходят обыски
Сейчас следственные действия продолжаются в отдельных структурных подразделениях городского совета.
Обыски уже состоялись у директора Департамента инфраструктуры Виталия Гильтайчука и руководительницы КП "Архитектурно-планировочное бюро" Даниэллы Геворкян.
По информации источников, сотруднице коммунального предприятия, которая была посредником в схеме, уже сообщили о подозрении по статьям "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды" и "Мошенничество".
СБУ 6 сентября проводит обыски в Ужгородском горсовете / Фото: источники 24 Канала в правоохранительных органах
К слову, месяц назад в горсовете Днепра также провели обыски в рамках дела о присвоении средств на ремонтах. Тогда правоохранители проверяли причастность должностных лиц Днепровского горсовета и двух братьев-предпринимателей.