Посадовці міськради вимагали 15 тисяч доларів від підприємця за дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями. Про це повідомили джерела 24 Каналу в правоохоронних органах.

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В Ужгородській міськраді проходять обшуки

Наразі слідчі дії тривають в окремих структурних підрозділах міської ради.

Обшуки вже відбулись у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян.

За інформацією джерел, співробітниці комунального підприємства, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру за статтями — "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди" та "шахрайство".

СБУ 6 вересня проводить обшуки в Ужгородській міськраді / Фото: джерела 24 Каналу в правоохоронних органах

До слова, місяць тому у міськраді Дніпра також провели обшуки в межах справи про привласнення коштів на ремонтах. Тоді правоохоронці перевіряли причетність посадовців Дніпровської міськради та двох братів-підприємців.