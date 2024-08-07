Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели слідчі дії у приміщеннях Дніпровської міськради, комерційних офісах та за місцями проживання фігурантів.

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У міськраді Дніпра пройшли обшуки

За словами поліції, слідство наразі встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів. Для цього вони завищували вартість проведених робіт та необхідних товарів.

Так, маючи зв'язки серед посадовців Дніпровської міськради, компанії фігурантів отримували перевагу під час участі у публічних закупівлях для здійснення робіт,

– розповіли правоохоронці.

Основними замовниками послуг були комунальні підприємства.

У 2023 році фігуранти отримали підряд на виконання робіт по водогону Аули-Верхньодніпровськ на суму понад 350 мільйонів гривень. Для реалізації проєкту фігуранти придбали водопровідні труби за завищеними цінами від ринкових.

До слова, раніше стало відомо, що МОЗ скасує тендери на консультанта й технагляд для "Охматдиту" за 14 мільйонів гривень. Всі кошти, зібрані на рахунках благодійного фонду, будуть переведені на рахунок лікарні для відновлення.