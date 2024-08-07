Цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах. Наразі на місці проводяться слідчі дії.
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Правоохоронці проводять у міськраді Дніпра обшуки. Вони відбувають в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах.
Цю інформацію підтвердили джерела 24 Каналу у правоохоронних органах. Наразі на місці проводяться слідчі дії.
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