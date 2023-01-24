Про це повідомляють журналісти Суспільного, посилаючись на речницю обласного управління СБУ Інну Усову.

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Що відомо про обшуки СБУ

Зазначають, що роблять це у рамках кримінального провадження, пов'язане із головою Полтавської громади Олександром Мамаєм.

Про яку саме кримінальну справу йдеться не уточнюють. Речниця СБУ уточнила, що обшуки проводять задля вилучення необхідних документів в рамках досудового розслідування.

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