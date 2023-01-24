Про це повідомляють журналісти Суспільного, посилаючись на речницю обласного управління СБУ Інну Усову.
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Що відомо про обшуки СБУ
Зазначають, що роблять це у рамках кримінального провадження, пов'язане із головою Полтавської громади Олександром Мамаєм.
Про яку саме кримінальну справу йдеться не уточнюють. Речниця СБУ уточнила, що обшуки проводять задля вилучення необхідних документів в рамках досудового розслідування.
Міського голову Полтави підозрюють у держраді
- 29 грудня 2022 року Служба Безпеки України оголосила про підозру Олександрові Мамаю. Правоохоронці навідались у кабінет чиновника для того, аби це зробити.
- Високопосадовця підозрюють у тому, що він поширював інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил нашої держави та цим допомагав ворогові. Зауважмо, що це стаття 144 Кримінального кодексу України.
- Як повідомляє слідство, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 12 років ув'язнення.
- 20 січня відбувалось закрите засідання в одному з райсудів Полтави, на якому Олександрові Мамаю мали б обрати запобіжний захід. Проте суддя Юрій Бабенко не обрав Мамаю жоден запобіжний захід, хоч про це просив прокурор.
- 23 січня Київський районний суд не задовольнив клопотання щодо відсторонення Мамая з посади міського голови.
- Зазначимо, що сам підозрюваний назвав дії правоохоронців політично вмотивованими.