Об этом сообщают журналисты Суспильного, ссылаясь на спикера областного управления СБУ Инну Усову.
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Что известно об обысках СБУ
Отмечают, что делают это в рамках уголовного производства, связанного с главой Полтавской общины Александром Мамаем.
О каком именно уголовном деле речь не уточняется. Представитель СБУ уточнила, что обыски проводятся для изъятия необходимых документов в рамках досудебного расследования.
Городского голову Полтавы подозревают в госсовете
- 29 декабря 2022 года Служба Безопасности Украины объявила о подозрении Александру Мамаю. Правоохранители посетили кабинет чиновника для того, чтобы это сделать.
- Высокопоставленные чиновники подозревают в том, что он распространял информацию о размещении подразделений Вооруженных Сил нашего государства и этим помогал врагу. Отметим, что это статья 144 Уголовного кодекса.
- Как сообщает следствие, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами. Если его вину докажут, ему грозит до 12 лет заключения.
- 20 января проходило закрытое заседание в одном из райсудов Полтавы, на котором Александру Мамаю должны были избрать меру пресечения. Однако судья Юрий Бабенко не избрал Мамаю ни одну меру пресечения, хотя об этом просил прокурор.
- 23 января Киевский районный суд не удовлетворил ходатайство об отстранении Мамая от должности городского головы.
- Отметим, что сам подозреваемый назвал действия правоохранителей политически мотивированными.