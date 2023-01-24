Об этом сообщают журналисты Суспильного, ссылаясь на спикера областного управления СБУ Инну Усову.

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Что известно об обысках СБУ

Отмечают, что делают это в рамках уголовного производства, связанного с главой Полтавской общины Александром Мамаем.

О каком именно уголовном деле речь не уточняется. Представитель СБУ уточнила, что обыски проводятся для изъятия необходимых документов в рамках досудебного расследования.

Городского голову Полтавы подозревают в госсовете