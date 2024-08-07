Саме від них палій отримував вказівки та інструкції щодо вибору цілі. За виконану роботу він отримував грошову винагороду.

Дивіться також СБУ викрила масштабну мережу ФСБ, яка діяла у 6 областях: серед затриманих чиновниці міськради

Що відомо про зловмисника

У поліції розповіли, що фігурант співпрацював із російськими спецслужбами та за гроші підпалював службові авто військових.

Його викрили працівники поліції Києва у співпраці з співробітниками СБУ після підпалу військової автівки у столиці. Втім, затримали зловмисника на території Одещини, куди він повернувся після свого злочину.

Як з’ясувалося, 32-річний чоловік підтримував тісні контакти з представниками ворожих спецслужб. Від них він отримав вказівки та інструкції щодо вибору потенційної цілі та після погодження підпалював авто за допомогою легкозаймистої речовини. За виконане "замовлення" отримував грошову винагороду,

– повідомили правоохоронці.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, де були переписки із представниками спецслужб Росії.

Фігуранту повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Наразі він перебуває під вартою, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Важливо! У поліції звернулися до громадян із закликом не піддаватися на провокації ворожих спецслужб! Правоохоронці наголошують, що за таку "допомога" ворогу загрожує ув'язнення.

До слова, нещодавно у Вінниці затримали іноземця, який також співпрацював із ФСБ та підвалював автівки військових. Щоб отримати додаткову "оплату" від росіян, зловмисник знімав підпал на камеру телефону.