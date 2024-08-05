У результаті багатоетапної спецоперації одночасно затримали 9 російських агентів, які діяли у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також у Донецькій, Одеській і Кіровоградській областях.

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Для конспірації зрадники діяли окремо, але "замикалися" на одного кадрового співробітника ФСБ. Його особу СБУ вже встановила. За вказівкою російського куратора агенти збирали координати для вогневого ураження Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури.



Завербованих громадян затримали / Фото СБУ

Як діяла агентурна мережа

До складу ворожої групи входили дві чиновниці:

одна з них – посадовиця Дніпропетровської міської ради,

інша – очільниця відділу в Южненській міськраді на Одещині.



Чиновниця міськради працювала на Росію / Фото СБУ

Вони встановлювали локації ППО та ключових електропідстанцій для коригування російських обстрілів по території обох регіонів.

Ще двоє агентів розвідували місця базування укріпрайонів та вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ поблизу Покровська та Часового Яру. Їх спільник збирав інформацію про місця зосередження особового складу та військової техніки оборонців Курахового на Донеччині.



Агенти діяли не спільно, а окремо через куратора / Фото СБУ

Серед російських агентів були двоє менеджерів та студент університету, які фіксували рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Ще одним зрадником виявився ексспівробітник розформованої міліції, який "звітував" окупантам про наслідки атаки Росії на одну з гідроелектростанцій України.



Завербовані зрадники надавали інформацію ворогу для підготовки обстрілів / Фото СБУ

Як Росія завербувала зрадників

Фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні "коментатори" чатів прокремлівських телеграм-каналів. Після вербування зрадники комунікували зі своїм куратором через анонімні чат-боти.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.



На місцях проживання зрадників провели обшуки / Фото СБУ

Яке покарання загрожує зрадникам

Затриманим уже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.